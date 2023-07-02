مصطفى شوبير يوجه رسالة مثيرة لجمهوره عبر إنستجرام

نشر مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

و كتب مصطفي شوبير : العمل الجاد ينقلك إلى حيث يمكن أن يجدك الحظ الجيد.

كشف مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نصيحة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول له.

وقال مصطفى شوبير في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح نصحني بالاحتراف في أوروبا وقالي امشي وبعدها اتصل بي وقال لي عملت إيه في موضوعك؟ لكن وقتها سني كان 16 أو 17 عاما ولا أمتلك الجرأة مثل الآن".

وأضاف:" لو الموقف تكرر الآن ممكن أدوس فيه، والحمد لله هذا نصيبي ورزقي".

وتابع:" تلقيت تهنئة من ياسين بونو (حارس فريق إشبيلية الإسباني ومنتخب المغرب)، على أدائي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.