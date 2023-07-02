بسبب أزمته مع الصحافة.. الأمير هاري يطالب بتعويض 400 ألف دولار|فيديو

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن الأمير هاري، وأزمته مع الصحافة البريطانية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه طالب بتعويض 400 ألف دولار بسبب أزمته الأخيرة مع الصحافة، والتي وصلت إلى القضاء في النهاية.

وجاء في تقرير "العربية" أن الأمير هاري طالب بتعويض 400 ألف دولار من مجموعة إم جي إن الناشرة للصحف البريطانية، وذلك بعدما كتبت تلك المجموعة 33 مقالا عنه.

ويرى هاري، أن تلك المجموعة جمعت معلومات عنه ونشرتها في الصحف عن طريق اختراق هاتفه.

ومن جانبها أكدت المجموعة والتي تتمثل في صحف مثل ديلي ميرور وصن داي ميرور، أكدت أنه لا يوجد أي أدلة تثبت اتهامات الأمير هاري، ألا أن الأخير أكد أن هناك استهداف له من تلك المجموعة منذ 15 عاما، وقاموا بجمع معلومات بطرق غير قانونية، وتم وضعها في أكثر من 100 قصة.