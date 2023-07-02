عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب أزمته مع الصحافة.. الأمير هاري يطالب بتعويض 400 ألف دولار|فيديو

الأمير هاري
الأمير هاري

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن الأمير هاري، وأزمته مع الصحافة البريطانية خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه طالب بتعويض 400 ألف دولار بسبب أزمته الأخيرة مع الصحافة، والتي وصلت إلى القضاء في النهاية.

وجاء في تقرير "العربية" أن الأمير هاري طالب بتعويض 400 ألف دولار من مجموعة إم جي إن الناشرة للصحف البريطانية، وذلك بعدما كتبت تلك المجموعة 33 مقالا عنه.

ويرى هاري، أن تلك المجموعة جمعت معلومات عنه ونشرتها في الصحف عن طريق اختراق هاتفه.

ومن جانبها أكدت المجموعة والتي تتمثل في صحف مثل ديلي ميرور وصن داي ميرور، أكدت أنه لا يوجد أي أدلة تثبت اتهامات الأمير هاري، ألا أن الأخير أكد أن هناك استهداف له من تلك المجموعة منذ 15 عاما، وقاموا بجمع معلومات بطرق غير قانونية، وتم وضعها في أكثر من 100 قصة.

 

الامير هاري الصحافة العربية الصحافة البريطانية اختراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة 2023

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

ترشيحاتنا

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى.. ردده يرزقك الله من حيث لا تحتسب

أوكرانيا تشكو من قلة الأسلحة في مواجهتها مع روسيا

البطيخ يبدأ من 12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ