خسرا 20 مليون جنيه..فسخ تعاقد الأمير هاري وزوجته ميجان مع شركة "سبوتيفاي"

رصدت فضائية الحدث تقرير فيديو عن فسخ تعاقد الأمير هاري وزوجته ميجان مع شركة البت سبوتيفاي.

أشار التقرير، إلى إن الصفقة تنص على إنتاج حلقات إذاعية تبث عبر الإنترنت لسنوات عديدة، لكنها انتهت اليوم بعد بث موسم واحد فقط.

وطبقا لوسائل إعلام ، أعلنت الشركة السويدية عن شراكتها مع دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزجته ميجان ماركل في أواخر عام ٢٠٢٠ بعد تخليها عن واجباتهما الملكية وانتقالهما لكاليفورينا.

أوضحت وول ستريت جورنال أن هاري وميغان لم يفيا بالمعايير الإنتاجية المطلوبة، للحصول على كامل مستحقاتهم من الصفقة ، وفيما قدرت تقارير قيمة الصفقة بنحو ١٠ ملايين دولار أو أكثر، بثت ١٢ حلقة من بودكاست ميجان بعنوان أركاتيس أو نماذج وحصلت بسبب الدوقة على جائزة أفضل مضيفة.

وطبقا لوسائل إعلام، فإن شركتا سبوتيفاي وأرتشويل اوديو " شركة هاري وميجان" أتفقا على انهاء العقد وتشعران بالفخر لما قدمتاه من حلقات إذاعية معا.