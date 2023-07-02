أوكرانيا تشكو من قلة الأسلحة في مواجهتها مع روسيا

أعلن مستشار وزير الدفاع الأوكراني، يوري ساك، أن كييف تفتقر إلى أسلحة من الحلفاء الغربيين للتعامل مع طائرات لانتسيت الروسية المسيرة.



وقال المستشار، في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "معلوماتنا الاستخبارية تقول إن الروس بدؤوا في الاستثمار أكثر في إنتاج هذه الطائرات المسيرة. دعونا لا نثني على الروس، لكن هذا سلاح جيد. نحن قلقون بشأن كل ما يمكن أن يلحق الضرر بمعداتنا أو يشكل خطرا على قواتنا".





وأضاف المسئول الأوكراني أن الحلفاء الغربيين يمكن أن يساعدوا من خلال إمداد دبابات "ليويبارد" الألمانية، والمركبات المدرعة الأسترالية "هوكاي" ذات الدفع الرباعي، ومعدات التشويش، على سبيل المثال.

وأضاف ساك أن كانبيرا تحاول "إيجاد عذر" لعدم تقديم مدرعاتها إلى كييف، قائلًا: "تعد معدات التشويش الحديثة جانبًا مهمًا للغاية من قدراتنا المضادة للطائرات المسيرة. لكننا نفتقر حقًا إلى هذا، ونعتمد على حلفائنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد منها في يوم من الأيام".

