أوكرانيا تعثر على مقاتلات بريطانية من الحرب العالمية الثانية

عثر على بقايا صدئة لثماني طائرات مقاتلة بريطانية تعود إلى الحرب العالمية الثانية مدفونة في غابة بأوكرانيا.

وحسب هيئة الإذاعة “البريطانية ”بي بي سي"، تم إرسال هذه الطائرات إلى الاتحاد السوفيتي من قبل بريطانيا بعد غزو ألمانيا للبلاد في عام 1941، حيث كانوا جزءًا من حزمة دعم عسكري من الحلفاء لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، دفعته الولايات المتحدة بموجب ما يسمى بخطة “Lend-Lease”.

وتستخدم الحكومة الأمريكية تشريعات مماثلة اليوم لإرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا حيث تسعى لطرد القوات الروسية من بلادها.

ويقول خبراء الطيران إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على بقايا هذه الطائرات في أوكرانيا، إذ ذكر أولكس شتان، طيار سابق يقود أعمال التنقيب: "من النادر جدًا العثور على هذه الطائرات في أوكرانيا".

وأضاف “أنه أمر مهم جدًا لتاريخ طيراننا لأنه لم يتم العثور على أي طائرة هنا من قبل”.

وأرسلت المملكة المتحدة حوالي 3000 مقاتلة من نوع هوكر هوريكان إلى الاتحاد السوفيتي خلال الحرب ضد ألمانيا النازية، حيث كانت هي العمود الفقري لمعركة بريطانيا - الحملة الجوية عام 1940 عندما هزم سلاح الجو الملكي (RAF) المحاولات الألمانية لغزو المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من أن طائرة Spitfire الأحدث والأكثر قابلية للتكيف قد طغت على دورها، إلا أن هوكر هوريكان أسقطت بالفعل أكثر من نصف جميع طائرات العدو خلال المعركة.

ولفت شتان: "كان هذه المقاتلة آلة قوية وسهلة الطيران.. كانت مستقرة كمنصة بندقية ومناسبة للطيارين عديمي الخبرة. طائرة موثوقة."

في المجموع، تم إرسال حوالي 3000 طائرة إلى الاتحاد السوفيتي بين عامي 1941 و 1944 لدعم المجهود الحربي السوفيتي، كما تم تدمير معظمها إما في القتال أو تم تفكيكها لاحقًا لأجزاء.