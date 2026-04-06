استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان

أفادت قناة روسيا اليوم، الاثنين، باستشهاد 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات منذ فجر اليوم، بالقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في لبنان.

وأضافت القناة أن الطائرات الإسرائيلية شنت منذ صباح اليوم، غارات استهدفت بلدة كفررمان، بلدة جبشيت، بلدة صفد البطيخ، بلدة ميفدون وبلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان.





وأكدت أن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي في كفرمان أدت إلى مقتل 4 أشخاص.





وفي بلدة الصرفند، أظهرت مشاهد مصورة، آثار الدمار الذي لحق بأحد المنازل من جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت البلدة فجر اليوم.