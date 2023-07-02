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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو وصور|سقوط شظايا صاروخ سورى جنوب إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفتح تحقيقا

شظايا الصاروخ السوري
شظايا الصاروخ السوري

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق صاروخ سورى مضاد للطائرات من الأراضي السورية تجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الصاروخ السوري انفجر في الجو.

وأكد المتحدث أن جيش الاحتلال فتح تحقيقا بسبب عدم وجود اعتراض وعدم إطلاق إنذار ، على الرغم من سقوط بقايا صواريخ كبيرة في مدينة رهط في النقب.

وذكر بيان جيش الاحتلال أنه لا يوجد تعليمات خاصة للقيادة الداخلية الإسرائيلية.

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بسماع دوي انفجار شديد الليلة، مشيرة إلى أنه تم العثور على شظايا صاروخ جنوبا.

ووفقا لموقع "i24news" تقدر شرطة الاحتلال أنها شظايا الصاروخ السوري الذي انفجر في الجو. 

في المقابل، أعلنت سوريا عن عدوان إسرائيلي جديد على أراضيها وأن المنظومة الدفاعية الجوية تصدت للضربة في طرطوس وحمص،

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن المنظومة الدفاعية نجحت في إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية.

وقال مسؤول عسكري سوري أنه في تمام الساعة 00:20 "هاجمت إسرائيل من الجهة الشمالية-الشرقية لبيروت عدة أهداف في منطقة مدينة حمص، والمنظومات الدفاعية الجوية شغلت للتصدي للهجمات التي أدت الى أضرار في الممتلكات"، ولم يتم التطرق الى خسائر بشرية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخ سورى مضاد للطائرات إسرائيل مدينة رهط في النقب عدوان إسرائيلي سوريا مدينة حمص

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