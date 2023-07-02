غدا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني بالشرقية

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فإنه من المقرر أن يكون غدا الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 بداية التقديم الإلكتروني للالتحاق بالصف الاول الثانوي العام والصف الأول الثانوي الفني بنوعياته المختلفة للعام الدراسي 2023 م 2024 وفقا للتنسيق المعتمد من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه من المقرر أن يستمر التقديم حتي يوم 21 يوليو 2023 م علي الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي..

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

وأكد وكيل أول الوزارة علي أن عملية التقديم الالكتروني للصف الأول الثانوي العام والفني بنوعياته المختلفة للعام 2023-2024، تأتي في إطار توجهات الدولة من أجل التحول الرقمي، وكذلك العمل على تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي يتم تقديمها إلى كل من الطلاب وأولياء الأمور.