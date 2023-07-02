متفوقا على ثنائي الأهلي.. زيزو أغلى لاعب في الدوري المصري برقم خرافي

شهدت القيمة التسويقية لنجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، ارتفاعا جديدا وفقا لموقعت ترنسفير ماركت العالمي.

وارتفعت القيمة التسويقية لـ زيزو من 4.5 مليون يوور إلى 5 ملايين يورو (أي ما يعادل 168 مليون جنيه مصري)، ليحافظ على صدارته لقائمة الأغلى في مسابقة الدوري المصري.

وجاء المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي في المركز الثاني بقيمة 4.5 مليون يوور، وحل زميله محمد عبد المنعم في المركز الثالث بقيمة 3 ملايين يورو بالتساوي مع رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

وكان زيزو انضم لنادي الزمالك في عام 2019 قادما من نادي موريرينسي البرتغالي ونجح في إثبات نفسه سريعا مع القلعة البيضاء ليصبح أحد أفضل لاعبي الدوري المصري.

يذكر أن القيمة التسويقية لـ أحمد سيد زيزو ارتفعت بنحو 4.4 مليون يورو يورو منذ انضمامه لنادي الزمالك، حيث كانت قيمته التسويقية 600 ألف يورو فقط من انضمامه للقلعة البيضاء.

أرقام زيزو مع الزمالك:

خاض زيزو 193 مباراة منذ انضمامه إلى نادي الزمالك أحرز 58 هدفا وصنع 52 تمريرة حاسمة.

وتوج زيزو مع نادي الزمالك بالدوري المصري (مرتين)، وكأس مصر (مرتين)، وكل من السوبر المصري والسوبر الإفريقي والكونفدرالية (مرة واحدة).