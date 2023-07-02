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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري جهاز هضمي: مصر بصدد الإعلان عن خلوها من فيروس سي

100 مليون صحة
100 مليون صحة

قال الدكتور محمد حسن المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، تعقيبا على ذكرة ثورة يونيو المجيدة ، إن مبادرة 100 مليون صحة كانت نتاج لوجود مشكلات صحية عددية على مدار عقود ماضية بشكل كبير ، ومؤثر ، وكان لابد من وجود حلول سريعة للسيطرة على هذه المشكلات .

وتابع " المنيسي " ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز " ، أن مصر نجحت في القضاء على فيرو سي وفقا للمعايير العالمية لمنظمة الصحة العالمية ، ونحن بصدد الإعلان عن مصر خالية تماما ممن فيروس سي .

وأضاف ، أن اشادات مجلة " فوربس " كانت تشير إلى مصر في تجربتها في القضاء على فيروس سي ، وتنصح الدول الأوروبية بتنفيذ نفس الخجطوات في مصر . 

عرضت قناة اكسترا نيوز تقريراً بعنوان "نجاحات غير مسبوقة حققتها مبادرة 100 مليون صحة".

وذكر التقرير عدة عوامل قامت المبادرة علي توفيرها، منها توفير 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا علي علاج المرضى، بالإضافة إلي حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي سنوياً.

100 مليون صحة توك شو الدكتور محمد حسن المنيسي استشاري الجهاز الهضمي والكبد فيروس سي

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