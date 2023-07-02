نادِ تركي يسعى لضم زيزو نجم الزمالك.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن رغبة نادي بشكتاش التركي، في التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، نجم الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “فوتو سبور” التركية: “إن مسؤولي بشكتاش التركي التقوا مع وكيل زيزو، لاعب الزمالك وقدموا عرضًا مغريًا للانضمام للنادى التركى”.

وتابعت: “العرض المالي الذى قدمه بشكتاش يفوق ما يتقاضاه زيزو مع الزمالك فى الوقت الحالي”.

وأشارت: “إدارة بشكتاش وعدت زيزو باللعب فى بطولة أوروبية الموسم المقبل، الأمر الذى لم يسبق للاعب أن حققه رغم احترافه فى بلجيكا والبرتغال”.

واختتمت: “إدارة الزمالك رفضت السماح لأحمد زيزو، وهو ما أغضب اللاعب وكان سببًا فى أزمته مع مدربه خوان كارلوس أوسوريو في مباراة غزل المحلة الأخيرة”.