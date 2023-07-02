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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران تعلق تعيين مبعوث جديد للسويد بسبب واقعة إحراق المصحف الشريف

حرق المصحف بالسويد
حرق المصحف بالسويد

استدعى ماجد نيلي أحمد أبادي ، رئيس قسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية ، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في طهران لإدانة تدنيس وحرق مصحف في ستوكهولم في اليوم الأول من عطلة عيد الأضحى المبارك. -عيد الأضحى.
ستمتنع طهران مؤقتًا عن إرسال سفير جديد إلى السويد احتجاجًا على حرق المصحف الشريف في ستوكهولم في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أعلن ذلك وزير الخارجية الإيراني ، حسين أمير عبد اللهيان ، الأحد. أقر وزير الخارجية على تويتر بأن السفير الجديد جاهز لإرساله إلى منصبه الجديد ، لكنه فشل في توضيح المدة التي قد يتم فيها وقف الإجراء.

في 28 يونيو، اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك ، نُظمت مظاهرة أحرق فيها مصحف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم. ووافقت السلطات السويدية على المظاهرة.

 وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إن قرار الشرطة 'قانوني لكنه غير مناسب'.

أدانت الدول الإسلامية مثل مصر وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية بشدة حرق القرآن الأخير في السويد. 

واستدعى مجيد نيلي أحمد أبادي ، رئيس قسم أوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية ، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في طهران ، مستنكرًا 'الصمت والسلوك السلبي للحكومة السويدية باعتباره يشجع المخالفين على أحد الأمور الأساسية والواضحة. مبادئ حقوق الإنسان ، أي مبدأ احترام القيم الدينية والجبلية 'بحسب بيان الوزارة على برقية.

ليست هذه هي الاحتجاجات الأولى في السويد التي تنطوي على حرق القرآن ، حيث أدت مثل هذه المظاهرات إلى تصعيد التوترات بين ستوكهولم وأنقرة ، التي تحتاج ستوكهولم إلى دعمها لتصبح عضوًا في الناتو.

أحمد آباد الاحتجاجات الخارجية الإيرانية المصحف الشريف المملكة العربية السعودية أمير عبد اللهيان

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