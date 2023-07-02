العيد في دهب حاجة تانية.. انتعاشة سياحية وإقبال على الشواطئ

شهدت مدينة دهب انتعاشة سياحية كبيرة عقب عيد الأضحى المبارك ورغم انتهاء عطلة العيد ولكن مازال الإقبال السياحي علي مدينة دهب.



ورصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري مشاهد انتعاشة سياحية بدهب علي الممشي السياحي والشواطئ وخاصة في أنشطة الغوص و السنوركل.



وقد تدفق أعداد كبير من السياح المصريين علي مدينة دهب لقضاء عطلة العيد واستمرت عقب العيد في الفنادق والمنتجعات السياحية.



وقال علي عايش الخبير السياحي إن مدينة دهب تشهد انتعاشة سياحية خلال عطلة عيد الأضحى وخاصة أن دهب بها سياحة متنوع من شواطئ وسفاري وطقس معتدل .





انتعاش سياحة

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