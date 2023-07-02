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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين عبر الفيس بوك

صدى البلد

قررت، جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بالنصب على المواطنين من خلال عرضه آلات موسيقية للبيع عبر الفيس بوك في المطرية.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيس بوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع.

 

واكد المتهم أنه يقوم بالاتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم، وأقر بارتكابه (10) وقائع نصب بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخص تخصص فى النصب على المواطنين من خلال عرضه آلات موسيقية للبيع عبر الفيس بوك ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.
 

شرطة المطرية


تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين قرر بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى واتفق معه على التقابل بدائرة القسم ، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، تم إستهدافه وأمكن ضبطه.

المطرية اللواء محمد عبد الله النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين شرطة المطرية

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