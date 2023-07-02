إسرائيل تعتزم شراء 25 طائرة إف -35 من أمريكا بـ3 مليارات دولار

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية ، الأحد ، إنها تعتزم شراء 25 طائرة مقاتلة من طراز إف -35 من الحكومة الأمريكية بموجب صفقة تقدر بنحو 3 مليارات دولار.



وكتبت الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي أن 'وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي سيحصلان على سرب ثالث من ... طائرات F-35: سيتم شراء 25 طائرة من إنتاجLockheedMartin من الحكومة الأمريكية'.



وقالت الوزارة إنه سيتم توفير التمويل من أموال المساعدات الأمريكية وأضافت أنه مع هذا الاستحواذ ، سيكون لدى سلاح الجو الإسرائيلي 75 طائرة شبح.



في يونيو ، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية جمدت شراء طائرة F-35 من شركة لوكهيد مارتن حتى يقوم المقاول بإصلاح مشكلات رئيسية في ترقية أجهزة TR-3 للطائرة.