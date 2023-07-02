هدف ملغي للأهلي أمام فيوتشر في الشوط الأول

ألغي حكم المباراة هدفا لصالح النادي الأهلي في شباك فيوتشر بالشوط الأول، في اللقاء الذي يجمعها حاليا على ملعب إستاد we السلام في الجولة الثانية والثلاثين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف النادي الأهلي الملغي في الدقيقة 39، بعد عرضية رائعة من علي معلول ليتابعها ياسر إبراهيم ولكن تدخل الفار ويقرر وجود تسلل علي التونسي.

وأرسل القندوسي عرضية رائعة من الناحية اليسري ولكن يتصدي لها جنش قبل الوصول لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 3.

وتوغل بيرسي تاو من الناحية اليمني ويسددها بقوة ويتصدي لها جنش علي مرتين في الدقيقة 7.

وألغى حكم المباراة هدفا لصالح فيوتشر عن طريق أحمد عاطف بداعي التسلل في الدقيقة 11 .

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.