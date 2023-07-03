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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ما الذي ينتظرنا؟.. كتاب يكشف مصير الذهب الأسود في العالم المرتقب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (ما الذي ينتظرنا؟ حين ينضب النفط)، تأليف: جيمس هوارد كونستلر، ترجمة: د. نور الدين يونس سعود.

كتاب يسأل عن مصير الذهب الأسود ويسأل عن مصير العالم المرتقب في حال نضوبه بشيء من الموضوعية، يسلط الضوء أيضاً على الخلفيات السياسية والاقتصادية للأزمات في العالم، ودور الولايات المتحدة فيها، والأهداف الحقيقية الكامنة خلف وجودها في المشهد العام العالمي، وسعيها للسيطرة على منابع النفط والغاز، والتحكم بالسوق العالمية، التي من ضمنها كان الغزو الجائر على العراق واحتلاله تحت ذرائع واهية تقبع تحتها أطماع كبيرة. 

يجدر التنويه إلى تغيير بعض التسميات والمصطلحات التي وردت في الكتاب لما تحمل في مضمونها من دلالات ذات طابع استعماري معادٍ وغير منصف. في الختام سواء اتفقنا مع الكاتب أم لم نتفق في بعض آرائه، إن كانت السياسية منها أم الرؤية المستقبلية لوضع البشرية، فإن الكتاب غني بمضمونه ومتنوع في محتواه، وينبه إلى كثير من الأزمات التي قد تواجهها البشرية في المستقبل، وقد لا تتمكن من احتوائها أو الانتصار عليها.

كتاب (ما الذي ينتظرنا؟ حين ينضب النفط)، تأليف: جيمس هوارد كونستلر، ترجمة: د. نور الدين يونس سعود، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب كتاب ما الذي ينتظرنا جيمس هوارد كونستلر مصير الذهب الأسود العالم المرتقب

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