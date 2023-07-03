السودان تطلب من روسيا التدخل في أزمتها وحلها

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، إن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان.

واضاف عكار في حديث مع وكالة سبوتنيك: "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا في أي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".



وأضاف عقار: "قد تكون هناك طرق كثيرة (لمشاركة روسيا) وليس بالضرورة أن يتواجد ممثل عن روسيا في المبادرات أو في الأجسام المنبثقة عن المبادرات، فمثلا التزمت روسيا بدفع 40 مليون دولار للقضايا الإنسانية، وهذا يدل على أنها تقف بجانبنا، ووجودها مهم".



وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن روسيا تتابع الوضع في السودان بقلق ومستعدة للمساعدة في حل النزاع.

وأشار لافروف إلى أن البعثة الدبلوماسية الروسية في الخرطوم تواصل الاتصالات مع الأطراف المعنية، كما أعرب عن عزم الجانب الروسي تطوير التعاون الثنائي مع السودان.