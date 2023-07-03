الزراعة:إضافة مساحة أراض خلال 10سنوات تفوق ما تم في 60 عاما

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع القطاعات المصرية، وبصفة خاصة قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هذا كان واضحا بشكل كبير في الاستمرار والتأكيد على زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لهذا القطاع، والتأكيد على أهمية زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن كل تلك المجهودات انعكست بشكل كبير على أداء قطاع الزراعة، موضحا أن ما تم إضافته بالرقعة الزراعية خلال العشر سنوات الماضية يفوق ما تم إضافته خلال ال60 عاما الأخيرة.

وتابع أنه يتم العمل على مشروعات كبيرة جدا فى مجال الاستصلاح الزراعي، لافتا إلى أنه يوجد مشروعات تحديث نظم الري ومشروعات الصوب الزراعية، والمشروع القومي للبتلو، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة الناتج المحلي من اللحوم الحمراء.