عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة:إضافة مساحة أراض خلال 10سنوات تفوق ما تم في 60 عاما

الرقعة الزراعية
الرقعة الزراعية

قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع القطاعات المصرية، وبصفة خاصة قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن هذا كان واضحا بشكل كبير في الاستمرار والتأكيد على زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لهذا القطاع، والتأكيد على أهمية زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن كل تلك المجهودات انعكست بشكل كبير على أداء قطاع الزراعة، موضحا أن ما تم إضافته بالرقعة الزراعية خلال العشر سنوات الماضية يفوق ما تم إضافته خلال ال60 عاما الأخيرة.

وتابع  أنه يتم العمل على مشروعات كبيرة جدا فى مجال الاستصلاح الزراعي، لافتا إلى أنه يوجد مشروعات تحديث نظم الري ومشروعات الصوب الزراعية، والمشروع القومي للبتلو، مما ساهم بشكل كبير فى زيادة الناتج المحلي من اللحوم الحمراء.

قطاع الشئون الإقتصادية وزارة الزراعة السيسي القطاعات المصرية زيادة الإنتاج قطاع الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر اليوم الإثنين 3-7-2023

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

هجمة حارة والأرصاد تحذر|ارتفاع ملحوظ في الحرارة والرطوبة.. والعظمى تصل 42 درجة

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

مقترح مرفوض.. تطورات جديدة في أزمة رحيل برونو سافيو عن الأهلي

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

تطور جديد في أضخم صفقة بـ تاريخ هيئة سكك حديد مصر

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

ترشيحاتنا

10 إجراءات عاجلة .. نص بيان 3 يوليو الذي انقذ الدولة من مخطط الإخوان .. فيديو

9 مليارات دولار استثمارات.. البترول تفجر مفاجأة بشأن مشروعات التكرير والبتروكيمات

بابا الفاتيكان يعلن عن غضبه واشمئزازه من حادث إحراق المصحف في السويد

المقاومة الفلسطينية: استمرار عدوان الاحتلال على جنين سيحدد طبيعة الرد

وزعوا السمك بالمجان.. كيف احتفل الصيادون في البرلس ببيان 3 يوليو؟ | فيديو

تطورات أزمة فرنسا.. اعتقال 157 شخصًا في احتجاجات ليلة أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت لافت.. زوجة الحضري تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

إطلالات ميريام فارس أمام عارضات الأزياء تشعل السوشيال ميديا| شاهد

وصفة رضوى الشربيني لنفخ الشفايف.. تعرفي عليها

فيديو مذهل.. لن تصدق ما فعلته أثنى دب مع ابنها

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ