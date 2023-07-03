مصرع شخص أطاحت به سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

لقي شخص مصرعه بعد أن أطاحت به سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر ، تم ضبط السائق المتهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمصادمة ومتوفى بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم إصطدمت بأحد الأشخاص "مقيم بمحافظة بنى سويف" توفى متأثراً بإصابته حال عبوره الطريق بمحل البلاغ ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه والسيـــارة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبـه خشية تعرضه للمسائلة القانونية "وتبين عدم حمله رخصة قيادة" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.