عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بن شرقي يصدم الزمالك ويبدأ فترة الإعداد مع الجزيرة الإماراتي

صدى البلد

حرص نادي الجزيرة الإماراتي علي استمرار تحضيراته للموسم الجديد 2024/2023، بمشاركة جميع لاعبيه، بما فيهم المغربي أشرف بن شرقي.

وانطلقت التدريبات تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي فرانك دي بور، الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي غادر عقب نهاية عقده الموسم الماضي.

وشهد المران الأول تعرف دي بور على اللاعبين في اللقاء الأول بينهم، حيث انتظم في التدريبات جميع اللاعبين في مقدمتهم قائد الفريق علي خصيف، والثنائي الأجنبي، المغربي أشرف بن شرقي، والروماني فلورين تاناسي.

يأتي ذلك ليتأكد بقاء بن شرقي مع الجزيرة في الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضات الزمالك مع النادي الإماراتي لاستعادة خدمات لاعبه السابق ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

يذكر أن الزمالك كان يرغب في تحمل الجزيرة لجزء من راتب بن شرقي وهو ما رفضه النادي الإماراتي، وأكد أن الزمالك عليه تحمل راتب اللاعب بالكامل حاله انتقاله إلى صفوفه.

يذكر أن بن شرقي يحصل على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة، فيما كان يحصل مع الزمالك على ما يقرب من 2 مليون دولار شامل الضرائب.

 

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مواصلة المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك والمعار إليه من نادي أسوان غيابه عن المران.

وأشار المصدر عن انقطاع اللاعب  عن التدريبات منذ عودة الفريق الأبيض للتدريبات، عقب مباراة غزل المحلة في الدوري المصري ، وتغيب عن مران السبت قبل أن يؤكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اللاعب غاب بسبب عدم العودة من بلاده بسبب قضاء إجازة عيد الأضحى.


واكمل  المصدر حديثه أن اللاعب غاب عن مران الأمس الاحد أيضا، ولم يرد على مكالمات الجهاز الإداري في الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية قبل أن يبلغهم بعدم الحضور.


وأكد المصدر أن اللاعب أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء أنه لن يعود، لأن عقد إعارته مع الزمالك انتهى يوم 30 يونيو، وبالتالي فهو لن يعود لأنه يبحث عن عرض له، خاصة وأن الزمالك قرر عدم تفعيل بند الشراء من أسوان.

ويسعي مسؤولو نادي  الزمالك لاقناع اللاعب بالعودة واستكمال المباريات المقبلة مع الزمالك، خاصة وأن الفريق بحاجة لوجوده بعد إصابة مصطفى شلبي.

وكان الزمالك حصل على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من أسوان، مقابل 5 ملايين جنيه، مع وضع بند نية الشراء مقابل 10 ملايين جنيه، إلا أن الزمالك قرر عدم تفعيل العقد.

received_290141603474568
received_290141603474568

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

كشف نبأ مهمًا عن بن شرقي.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن طارق حامد

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

وحش جدا| هجوم عنيف من شوبير على نجم الأهلي بعد التعادل أمام فيوتشر

احذر .. بطاقتك الشخصية تغرمك 350 جنيها في هذه الحالات| تفاصيل

مصرع 6 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

ترشيحاتنا

المعدن الأصفر يتهاوى.. انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

روسيا تستعين بـ مصر والجزائر لإنشاء محطة للفضاء .. تفاصيل

لطلاب الثانوية العامة 2023.. بدائل لكليات القمة تلبى احتياجات سوق العمل

منخفض الهند الموسمي.. موجة حارة تضرب البلاد حتى نهاية الأسبوع.. تفاصيل

معجزة إلهية.. جزائري يستعيد بصره أثناء الصلاة بعد فشل الأطباء في علاجه

بتراجع 1100 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب إصابة الأطفال بحمو النيل وطرق الوقاية والعلاج

مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لتجنب الإجهاد والجفاف

احذروا المكملات الغذائية.. وفاة لاعب كمال أجسام شهير

توقف عن تناوله فورا .. الكولا الدايت تسبب الموت المفاجئ

فيديو

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ