بن شرقي يصدم الزمالك ويبدأ فترة الإعداد مع الجزيرة الإماراتي

حرص نادي الجزيرة الإماراتي علي استمرار تحضيراته للموسم الجديد 2024/2023، بمشاركة جميع لاعبيه، بما فيهم المغربي أشرف بن شرقي.

وانطلقت التدريبات تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي فرانك دي بور، الذي تولى المهمة خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر الذي غادر عقب نهاية عقده الموسم الماضي.

وشهد المران الأول تعرف دي بور على اللاعبين في اللقاء الأول بينهم، حيث انتظم في التدريبات جميع اللاعبين في مقدمتهم قائد الفريق علي خصيف، والثنائي الأجنبي، المغربي أشرف بن شرقي، والروماني فلورين تاناسي.

يأتي ذلك ليتأكد بقاء بن شرقي مع الجزيرة في الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضات الزمالك مع النادي الإماراتي لاستعادة خدمات لاعبه السابق ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم.

يذكر أن الزمالك كان يرغب في تحمل الجزيرة لجزء من راتب بن شرقي وهو ما رفضه النادي الإماراتي، وأكد أن الزمالك عليه تحمل راتب اللاعب بالكامل حاله انتقاله إلى صفوفه.

يذكر أن بن شرقي يحصل على 3 ملايين دولار في الموسم الواحد مع الجزيرة، فيما كان يحصل مع الزمالك على ما يقرب من 2 مليون دولار شامل الضرائب.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن مواصلة المغربي أحمد بلحاج لاعب وسط الزمالك والمعار إليه من نادي أسوان غيابه عن المران.

وأشار المصدر عن انقطاع اللاعب عن التدريبات منذ عودة الفريق الأبيض للتدريبات، عقب مباراة غزل المحلة في الدوري المصري ، وتغيب عن مران السبت قبل أن يؤكد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن اللاعب غاب بسبب عدم العودة من بلاده بسبب قضاء إجازة عيد الأضحى.



واكمل المصدر حديثه أن اللاعب غاب عن مران الأمس الاحد أيضا، ولم يرد على مكالمات الجهاز الإداري في الفريق الأبيض خلال الساعات الماضية قبل أن يبلغهم بعدم الحضور.



وأكد المصدر أن اللاعب أبلغ مسؤولي القلعة البيضاء أنه لن يعود، لأن عقد إعارته مع الزمالك انتهى يوم 30 يونيو، وبالتالي فهو لن يعود لأنه يبحث عن عرض له، خاصة وأن الزمالك قرر عدم تفعيل بند الشراء من أسوان.

ويسعي مسؤولو نادي الزمالك لاقناع اللاعب بالعودة واستكمال المباريات المقبلة مع الزمالك، خاصة وأن الفريق بحاجة لوجوده بعد إصابة مصطفى شلبي.

وكان الزمالك حصل على اللاعب على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادما من أسوان، مقابل 5 ملايين جنيه، مع وضع بند نية الشراء مقابل 10 ملايين جنيه، إلا أن الزمالك قرر عدم تفعيل العقد.