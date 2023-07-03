استشاري التثقيف الغذائي يقدم أفضل نظام غذائي سليم بعد عيد الأضحى

قدم الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، عددا من النصائح للمواطنين لمساعدتهم على ضبط نظامهم الغذائي عقب عيد الأضحى، قائلا إنه يجب ضبط موعد تناول الوجبات مع أشعة الشمس.

وأضاف استشاري التثقيف الغذائي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أنه يجب أن يكون تناول الطعام مبكرا مع تناول كميات كبيرة من المياه بمعدل كوب كل ساعة لضمان غسل الدم من الكوليسترول.

وتابع استشاري التثقيف الغذائي، أنه يجب تناول طبق سلطة خماسي الألوان مع معظم الوجبات التي نتناولها على مدار اليوم، محذرا من إلغاء النشويات من الوجبات الغذائية حيث أنها تمدنا بالطاقة.