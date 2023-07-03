المصريين الأحرار: ثورة 30 يونيو كانت بمثابة صدمات الكهرباء لقلب الدولة المصرية..فيديو

أكد عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن ثورة 30 يونيو هي بمثابة صدمات الكهرباء لقلب مصر، مشيرا إلى أن تلك الثورة نجحت في انتشال الدولة من براثن الجماعة الإرهابية.

وقال عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه كان هناك مخطط لتقسيم مصر، وكانت تنفذه الجماعة الإرهابية، ولكن الشعب المصري كشف هذا المخطط، وانتفض وأنقذ الدولة.

القيادة السياسية تتصدى لذلك

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه مازال هناك مؤامرات تتم ضد الدولة حتى الآن، مؤكدا أن القيادة السياسية تتصدى لذلك.