المصريين الأحرار: الدولة المصرية أعادت البنية الأساسية للمفهوم السياسي

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ثورة ٣٠ يونيو حافظت على الهوية والشخصية المصرية والحوار الوطني هو أحد الإنجازات لـ٣٠ يونيو، مؤكدا أن من أولويات الدولة المصرية هو إعادة و تقبيت أركان الدولة، بتزويد الرقعة الزراعية واسترجاع الكهرباء و تزويدالقدرة الكهربائية والبترول والزارعة والصناعة.



وأكد خليل خلال مداخله هاتفية لقناة إكسترا نيوز أن الحوار الوطني يعيد البنية الأساسية للحياة السياسية المصرية وللحياة ذاتها، كما أن الحوار الوكني هو فرصة ذهبية لجميع الاحزاب السياسية في مصر، لأنه يعمل على بلورة المفهوم الخقيقي للاحزاب السياسية.

وطن بلا أحزاب أفضل كثيرا من أحزاب بلا وطن

وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه يجب التخلي عن أي مصلحة حزبية او شخصية و النظر إلى الوطن فقط قائلا" وطن بلا أحزاب أفضل كثيرا من أحزاب بلا وطن ".



وأضاف، أن الدولة المصرية تعمل على استرجاع البنية الأساسية للمفهوم السياسي وهذا هو المفهوم الحقيقي للسياسية، فإن الأحزاب السياسية عليها أن تتقدم ببرامج وأهداف وبرامج طبقا لأهدافها.