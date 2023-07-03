بيان 3 يوليو.. سكينة فؤاد: مصر كانت على شفا حفرة بسبب الإخوان|فيديو

علقت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، على ذكرى بيان 3 يوليو، وكواليس الإعداد لهذا البيان بعد ثورة 30 يونيو.

وقالت سكينة فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" بيان 3 يوليو يُعيد لنا ذكريات عبور مصر مأزق كبير".

وأضافت سكينة فؤاد "مصر كانت على شفا حفرة من نار وحرب أهلية بسبب الإخوان قبل ثورة 30 يونيو 2013".

وتابعت سكينة فؤاد "إرادة الشعب أسقطت حكم الإخوان وذلك ظهر في خروج الملايين في الشوارع لرفض حكم الإخوان".

واكملت سكينة فؤاد "الجيش المصري استجاب إلى إرادة الشعب في المصري في ثورة 30 يونيو".