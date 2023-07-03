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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهمة التجسس لصالح روسيا

أوكرانيا تتهم رئيس جهاز أمني سابق بالخيانة

جنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون

اتهمت أوكرانيا أوليه كولينيتش، الرئيس السابق لإدارة شبه جزيرة القرم بجهاز الأمن في البلاد ، بخمس جرائم تتعلق بالتجسس لصالح روسيا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت ادارة امن الدولة اليوم الاثنين انها قدمت لائحة اتهام الى كولينيش بتهم الخيانة العظمى واتهامات بالسرقة وقيادة مشروع اجرامي ومغادرة وحدة عسكرية بدون تصريح.

كانت السلطات الأوكرانية القت القبض عليه قبل عام بعد عملية خاصة من قبل ادارة امن الدولة ومكتب التحقيقات الحكومية وهو رهن الاعتقال منذ ذلك الحين.

وقال فاسيل ماليوك رئيس ادارة امن الدولة في بيان "لقد بذلنا قصارى جهدنا ليس فقط لاعتقال خائن رفيع المستوى، ولكن أيضًا لجمع قاعدة أدلة قوية يمكن للمحكمة على أساسها إصدار حكم عادل. وهذه إشارة واضحة لجميع الذين يعملون لصالح العدو. إن وحدة ادارة امن الدولة ستعثر عليك بالتأكيد وستجعلك مسؤولاً عن أفعالك ، بغض النظر عن المكان الذي تختبئ فيه".

ويُشتبه في تعاون كولينيتش مع أجهزة الأمن الروسية.

أوكرانيا الرئيس السابق لإدارة شبه جزيرة القرم بجهاز الأمن تصريح التحقيقات ادارة امن الدولة

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