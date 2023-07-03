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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان من الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن محطة زابوريجيا النووية

زابورويجيا
زابورويجيا

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم "الاثنين"، إن محطة الطاقة النووية زابوريجيا الأوكرانية أعيد توصيلها بخط الطاقة الاحتياطية للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وفق ما ذكر موقع يوكراين فورم.

وذكر رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان: "تعد محطة الطاقة النووية، الأكبر في أوروبا، وأعيد توصيلها بخط الطاقة الاحتياطي الوحيد المتاح لها بعد أربعة أشهر من التوقف ، لكن وضع الطاقة في المحطة لا يزال هشًا للغاية خلال الصراع العسكري المستمر وغير مستدام".

وأضاف جروسي "تم قطع اتصال زابوريجيا بخط الطاقة الوحيد المتبقي البالغ 330 كيلوفولت - من أصل ستة خطوط احتياطية قبل الصراع - في 1 مارس بسبب الأضرار التي لحقت بالجانب الآخر من نهر دنيبرو. في الأول من يوليو، أعاق الوضع الأمني الصعب في المنطقة الجنوبية العمل على إعادة توصيل خط الكهرباء.

وذكرت شركة إينرجاتوم، الشركة التي تدير محطات الطاقة النووية في أوكرانيا قبل استعادة إمدادات الطاقة الاحتياطية "كانت المحطة معلقة على خط واحد فقط . وشهدت سبعة انقطاعات كاملة".

وأثارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوف بشأن سلامة محطة الطاقة النووية زابوريجيا ، ووصفت سابقًا الوضع بأنه "لا يمكن التنبؤ به بشكل متزايد".

وقد تم فصل المحطة في كثير من الأحيان عن شبكة الكهرباء في أوكرانيا بسبب القصف الروسي المكثف ، مما أثار مخاوف مرارًا في جميع أنحاء أوروبا من حادث نووي.

تقع محطة الطاقة النووية تحت سيطرة القوات الروسية حاليا ولكن يتم تشغيلها في الغالب من قبل قوة عاملة أوكرانية.

وستفقد أوكرانيا 20٪ من قدرتها المحلية على توليد الكهرباء إذا احتفظت بها روسيا.

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