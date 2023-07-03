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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 4 أشخاص سرقوا سيارة محملة بأنابيب بوتاجاز بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة إحدى السيارات محمل عليها عدد 300 إسطوانة بوتاجاز حال توقفها بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزة أحدهم فرد خرطوش.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة إحدى السيارات محمل عليها عدد 300 إسطوانة بوتاجاز حال توقفها بدائرة قسم شرطة الزاوية وبحوزة أحدهم فرد خرطوش ، السيارة المستولى عليها دون حمولتها ، وأقر أحدهم بحيازته للسلاح بقصد الدفاع وقيامه ببيع حمولة السيارة إلى عميله " سيئ النية" مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان أمكن ضبطه وبحوزته عدد 244 إسطوانة بوتاجاز  وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى ، وإعترف بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة والمادة المخدرة للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

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