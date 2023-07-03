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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تفاوض بيراميدز مع إمام عاشور

صدى البلد

 

 

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه سوف يكون هناك تدعيمات داخل الفريق بعد المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ولكن ستكون بشكل محدود وليس بالكثافة كما يتوقع البعض.

وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، من العناصر التي تضيف لأي فريق ومكسب لأي نادي يتعاقد معه".

وأضاف هاني سعيد: "لم يحدث أي تفاوض مع اللاعب أو ناديه ميتلاند الدنماركي كما يتردد، ولم يتم طرح اسمه حتى هذه اللحظة، وكل الامور متاحة".

واختتم المدير الرياضي لنادي بيراميدز: "مصطفى فتحي لاعب مهم داخل صفوف الفريق وسوف نقوم بتفعيل بند الشراء الخاص به".

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