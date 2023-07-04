مسؤولة روسية تلمح لإلغاء الانتخابات في المناطق التابعة لها بأوكرانيا

قالت إيلا بانفيلوفا كبيرة مسؤولي الانتخابات في موسكو، الاثنين، إن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا في سبتمبر، قد تلغى؛ إذا ازداد تدهور الوضع على الأرض، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وأضافت إيلا بانفيلوفا ، التي ترأس لجنة الانتخابات المركزية في روسيا ،ذلك لبوتين في اجتماع في الكرملين.

وأوضحت: ”نظرًا لأن الوضع صعب حقًا، يمكن أن يحدث أي شيء”.

وأضافت: ”إذا ظهرت ظروف غير متوقعة - في بعض المناطق قد يتدهور الوضع بشكل كبير - ونرى أن هناك خطرًا جسيمًا على حياة وصحة السكان ، فمن حقنا تأجيل هذه الانتخابات”.

وأشارت بانفيلوفا إلى أنه من المقرر أن تجري روسيا انتخابات إقليمية وبلدية في 10 سبتمبر ، بما في ذلك انتخابات لاختيار 21 زعيما إقليميا و 20 هيئة تشريعية إقليمية.

وتدعي روسيا حاليًا السيطرة على ما يقل قليلاً عن خُمس أوكرانيا، ويشمل ذلك شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها في عام 2014 ، ومناطق دونيتسك ولوجانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي سيطرت عليها منذ بدء حربها في فبراير 2022.