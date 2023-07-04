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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدير المنتخب الأولمبي: الجميع في كامل تركيزه.. وهدفنا إحراز البطولة.. فيديو

صدى البلد

أكد محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي، أن جميع أعضاء المنتخب الأولمبي في كامل تركيزهم قبل مواجهة غينيا المرتقبة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وقال حرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد، "الجميع مركز على مباراة الغد وهدفنا التتويج بالبطولة".

وأوضح قائلًا: "أول اجتماع عقدناه مع اللاعبين هو التتويج بالبطولة، مثلما كان هدفنا من البداية التأهل للبطولة ونجحنا في تحقيقه"

وأشار حرب إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو إيقافات في صفوف المنتخب في مباراة الغد، والجميع سيكون حاضرًا.

وحول حضور البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الأول، لمباراة غينيا، قال حرب: "نحن فوجئنا بطلب روي فيتوريا الحضور اليوم وحضر مران اليوم، وهذا دافع جيد ويرفع من الروح المعنوية للاعبين في مباراة الغد".

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