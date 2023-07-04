محمد سمير: المقاولون رفض رحيلي للأهلي مرتين.. والسوشيال ميديا تؤثر على الأندية

قال محمد سمير لاعب نادي زدـ إنني في أثناء تواجدي في نادي المقاولون العرب، رفضت إدارة النادي رحيلي إلى الأهلي مرتين، في فترتي “البدري” و"موسيماني"، وأبلغني محمد عودة- المدير الفني وقتها- بهذه العروض، بعد غلق باب القيد، وغضبت بشدة؛ لأنني كنت أتمنى العودة مرة أخرى للأهلي.

وأضاف لاعب زد، في تصريحات لبرنامج “الماتش”، عبر قناة "صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت: "غضبت كثيرا فور علمي بعروض الأهلي من إدارة النادي، خاصة وأنني كنت وقت التجديد للمقاولون، لم أشترط نهائيا أي شيئ بالنسبة للمقابل المادي، وكنت بمضي على بياض".

وأشار إلى أن "السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، تؤثر على قرارات إدارة الأندية، سواء في التعاقدات، ومشاركات اللعيبة في المباريات".