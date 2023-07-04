موقف القطارات الإضافية.. قرار مهم لـ وزارة النقل خلال أيام

تتخذ وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للسكك الحديدية خلال أيام قرارا مهما يتعلق بـ القطارات الإضافية، التي سبق أن أعلنت تشغيلها قبل عيد الأضحى المبارك، خلال الفترة من من 22 يونيو حتى 8 يوليو، بالإضافة إلى القطارات الحالية.

القطارات الإضافية المقرر اتخاذ قرار بشأنها أو إلغائها خلال أيام كالآتي:



أولاً : تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة / الأقصر والعكس :

- قطار 2040 ( تالجو) القاهرة / الأقصر يعمل حتي ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٨,٤٠ مساءً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة ٥.١٠ صباحاً

- قطار 2041 (تالجو) الاقصر/ القاهرة يعمل في الفترة من ٢٣ / ٦ حتي ٨ / ٧ حيث يقوم الساعة ٨.٣٠ صباحاً من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة ٥.٢٥ مساء



ثانيا : تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس :

- قطار 1940 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتي ٧/٧ حيث يقوم الساعة ٩,٥٠ مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١٠.٣٠ صباحاً

- قطار 1941 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/٢٣ حتي ٧/٨ حيث يقوم الساعة ١٠,٣٠ مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ١١,١٥ صباحا.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة / أسوان يعمل يوم ٦/٢٦ فقط حيث يقوم الساعة ٥.٠٠ مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ٥,١٥ صباحا.

- قطار 1947 (VIP) أسوان / القاهرة يعمل يوم ۷/۱ فقط حيث يقوم الساعة ۱۲٫٥٠ صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣.٠٠ مساء.

ثالثاً : تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس :

- قطار 1942 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ٦/٢٢ حتى ٧/٧ حيث يقوم الساعة ١٠,٤٠ مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة ١١,٥٠ صباحاً.

- قطار 1943 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من ٦/۲۳ حتي ٧/٨ حيث يقوم الساعة ٣.٠٠ مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة ٣,٤٠ صباحاً.

- قطار 1944 ( ثالثة مكيفة ) الإسكندرية / أسوان يعمل يوم ٦/٢٥ فقط حيث يقوم الساعة ٥,١٠ مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة ٩,٠٥ صباحاً.

قطار ١٩٤٥ ( ثالثة مكيفة) أسوان / الاسكندرية يعمل يوم ٧/٢ فقط حيث يقوم الساعة ٩,٣٠ مساءً من محطة أسوان يصل الاسكندرية الساعة ١,١٥ مساء.

رابعاً : تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة / أسوان والعكس:

- قطار 2202 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 12.45 صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساء.

- قطار 2203 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 7.35 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55صباحا.

- قطار 2204 ( تهوية ديناميكية ) القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 22/ 6 حتي 7/7 حيث يقوم الساعة 10.20صباحاً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.05 مساءً.

- قطار 2205 ( تهوية ديناميكية ) أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 23/ 6 حتي 8/7 حيث يقوم الساعة 10.15صباحاً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 10.40 مساءً.

موقف القطارات الإضافية:

خامساً : تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش :

- قطار 2242 ( تهوية ديناميكية ) للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.10 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 7.25 صباحاً.

- قطار 2243 ( تهوية ديناميكية ) للإتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.15 صباحاً.

- قطار 2244 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبيه الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.20صباحاً.

- قطار 2245 ( تهوية ديناميكية ) للأندية النوبية أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 9.45 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 2.05 مساءً.

- قطار 2246 ( تحيا مصر ) لنادي النوبه القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة7.40صباحاً .

- قطار 2247 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.20 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.35 صباحاً.

- قطار 2248 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية القاهرة / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 3.00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة4,25 صباحاً .

- قطار 2249 ( تحيا مصر ) للأندية النوبية أسوان / القاهرة يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 5.40 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 7.00 صباحاً .

- قطار 2250 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 7.50 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 1,00 مساءً.

- قطار 2251 ( تحيا مصر ) لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 6.30 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 11.50 صباحاً.

- قطار 2252 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 26/6 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 مساءً من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 05.00 صباحاً.

- قطار 2253 ( تحيا مصر ) لنادي ابو الريش أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 1.20 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 6.10 صباحاً.

بالاضافة إلى إمكانية تشغيل قطارات إضافية أخرى فى حالة تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة الشغالة والإضافية.

وسبق أن وجه كامل الوزير وزير النقل رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية برفع درجات الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وإتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط إضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، وأكد تشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الاداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات ونظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها.