استشاري حميات يقدم نصائح لتجنب الإجهاد في ظل ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

أكد الدكتور سمير عنتر، استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق، أن الإصابة بالإجهاد الحراري مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في المناخ المحيط بالإنسان.

وأضاف عنتر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن تواجد الإنسان في مكان حار سواء أكان من خلال سوء التهوية أو وجود أشعة شمس مباشرة، فأنه يؤدي إلى فقدان الإنسان كم كبير من سوائل الجسم الضرورية على هيئة عرق، فيصاب بهبوط في ضغط الدم، أو جلطات.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس

وشدد استشاري الحميات والأمراض المعدية ومدير حميات إمبابة الأسبق على المواطنين تجنب التواجد في أماكن مغلقة في هذا التوقيت من العام والذي ترتفع فيه درجة الحرارة بشكل كبير،بالإضافة إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال وقت الظهيرة، كما يجب تجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، خاصة المسنين وكبار السن، مشددا على ضرورة تناول كوب مياه كل ساعة، مع تقليل الوجبات الدسمة والمقليات خلال فترات الحرارة المرتفعة.