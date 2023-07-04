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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مجدي بدران عن المبادرات الصحية: جديدة ومبتكرة وغير مسبوقة

المبادرات الصحية
المبادرات الصحية

قال مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن مبادرة 100 يوم صحة جاءت استمرارا لمبادرات الرئيس السيسي، المتمثلة في مبادرة 100 مليون صحة، متابعا: تلك المبادرات وتتميز بكونها جديدة ومبتكرة وغير مسبوقة وحضارية واستباقية.

وأضاف “مجدي بدران” خلال حواره ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”،:"المبادرات الصحية الرئاسية ليست موجودة في كتب الطب، فهي أصبحت تكرس مفهوم الاهتمام بالصحة من قبل الفرد نفسه وليس الدولة فقط، متابعا: المبادرات الصحية واحدة من فروع الأمن القومي للدولة، وتسهم في حماية صحة الفرد وبالتالي زيادة الإنتاج والعمل.

وأكد على أن مفهوم الأمن القومي الذي يشمل شق الصحة والغذاء والبيئة أيضا وليس الشق التقليدي المتعلق بحماية البلاد من التهديدات الخارجية، موضحا أن الأمن الغذائي له فوائد عديدة، فهو يساهم في توفير عمالة بصحة جيدة وتعليم متقدم.

وأوضح أن مصر أصبحت تبحث عن الفيروسات وتتعقب آثارها في كل مكان، وسد المنافذ وتأمين الحدود ضد الأوبئة القادمة من الخارج، مشددا على أن مصر نجحت في كبح جماح فيروس كورونا، حيث فقد 95% من قوته التي كانت منتشرة على مستوى العالم داخل مصر.
 

مجدي بدران مبادرة 100 يوم صحة مبادرة 100 مليون صحة الرئيس السيسي الأمن القومي

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