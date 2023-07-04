نواجه حربا هجينة.. طلب عاجل من بوتين لـ منظمة شنجهاي للتعاون

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تواجه حربا هجينة غير مسبوقة.

وطالب بوتين، خلال كلمته في اجتماع لقادة منظمة شنجهاي للتعاون اليوم الثلاثاء، المنظمة بضرورة إنشاء نظام عالمي عادل مع الدور المركزي للأمم المتحدة.

ووفقا لـ “سبوتنيك انترناشونال”، قال بوتين إن"منظمتنا ملتزمة بحزم ببناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب حقًا"، مشيرا إلى أن "النظام العالمي يعتمد على القانون الدولي، وعلى المبادئ المعترف بها عالميا للتعاون المتبادل للدول السيادية مع الدور التنسيق المركزي للأمم المتحدة".

وأكد أن روسيا تدعم مشروع إعلان منظمة شنجهاي المشترك، والذي "يعكس النهج الموحدة للقضايا الدولية".

وأعرب بوتين أيضا أن دعم روسيا منح عضوية شنجهاي إلى بيلاروسيا.

وأوضح أن روسيا تواجه مشروع تشكيل دولة مناوئة على الحدود، كما تواجه أيضا العقوبات والتحديات عبر وحدة جبهتها الداخلية.

وأشار الرئيس الروسي إلى 80% من التعاملات التجارية مع الصين تتم باليوان والروبل، بينما تجاوزت التعاملات بالروبل مع دول منظمة شنجهاي للتعاون حاجز 40%.

وتابع قائلا إن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع دول منظمة شنجهاي في مجالات الأمن والتجارة.

وحذر من أن مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية في ارتفاع. مشيرا إلى أن الزيادة العشوائية لديون الدول المتقدمة تزيد من مخاطر حدوث أزمة عالمية جديدة.

وأفادت وزارة الخارجية الهندية، سابقا، بأن القمة الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد عبر الفيديو في 4 يوليو الجاري.

ومن المتوقع أن يم في هذا الاجتماع الموافقة على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.