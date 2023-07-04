وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان فعاليات «100 يوم صحة» بقرية سنهور القبلية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، فعاليات مبادرة "100 يوم صحة" بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز سنورس، لمتابعة أعمال الحملة، والتأكد من تقديم جميع الخدمات الطبية والعلاجية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية بالوزارة، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور محمد الغباشي، مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة، والدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي بالوزارة، والنائب محسن أبوسمنة، عضو مجلس النواب، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وتفقد وزير الصحة، ومحافظ الفيوم، العيادات المتنقلة لوسائل تنظيم الأسرة، والأطفال، والجراحة العامة، والمبادرات، والتوعية والتثقيف الصحي.

واطمأن الوزير، والمحافظ، على تواجد الفرق الطبية، وتوافر جميع الأدوات والمستلزمات الطبية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المترددين على الحملة.

وتابع وزير الصحة، معدلات التردد على العيادات التخصصية، وعيادات خدمات تنظيم الأسرة، مؤكداً دورها الهام في توفير حياة صحية آمنة للمرأة المصرية.

وعقب ذلك، تفقد وزير الصحة ومحافظ الفيوم، المركز الطبي الحضري بقرية سنهور القبلية، المقام على مساحة 875 مترا مربعا، منها 700 متر مربع للمبنى، المكون من ثلاثة أدوار متكررة، ويشمل المركز أقسام الاستقبال، والطوارئ، وتطعيمات الأطفال، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الأسنان، وأخرى للعلاج الطبيعي، وعيادات لتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل، ومعملين للتحاليل الطبية "دم ومتوطنة"، وصيدلية، ومكتب صحة لاستخراج شهادات المواليد والوفيات.

ويشارك المركز فى فعاليات المبادرات الرئاسية الخاصة بالقطاع الصحى.

وخلال التفقد التقى وزير الصحة ومحافظ الفيوم، عدداً من المواطنين المترددين على المركز واستمع لمطالبهم وشكاواهم، ووجه بسرعة فحصها وبحث أفضل الحلول المناسبة لها.

خلال الجولة، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير جميع الوسائل اللازمة، بهدف توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لجميع السيدات.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية للحملة بالمحافظة بلغ 18 ألفا و829 ساكنا، من القرى والمناطق المجاورة لقرية سنهور، مشيراً إلى أهمية المقر الخاص بالحملة، نظراً لموقعه الجغرافي الذي يخدم عددا كبيرا من السكان، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دوري وعرضه عليه مباشرة بشكل يومي، للمتابعة وتقييم الأداء.

وكشف وزير الصحة، أن حملة "100 يوم صحة" هي جزء من مبادرات الدولة خلال التسع سنوات الماضية، موضحاً أن المبادرة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقري، مؤكداً أن الحملة تستقبل الحالات المرضية، حيث تتوفر لديها الفرق الطبية والمستشفيات والإمكانيات اللازمة، مطالباً الجميع بالاستفادة من خدمات المبادرة.

من جهته، وجه محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن والأحياء، ومديرى المديريات، بتقديم جميع أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين، لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

وثمّن محافظ الفيوم، أهمية المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" التي انطلقت في شهر اكتوبر عام 2018 بمبادرة "القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية"، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، ثم توالت مبادرات الصحة العامة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات، والتوعية والحد من أسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وخدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن.

وأضاف، أن مبادرة "100 يوم صحة" هي نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" والتي تسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها في مدة زمنية مداها 100 يوم.

وشدد على ضرورة تضافر جميع الجهود، والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الشريكة، لضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، واستمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج.

من جانبه، أوضح الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في “التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط”، وقد وفرت 175 وحدة صحية ومركز طبي على مستوى المحافظة، وتهدف إلى التوعية بجميع المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" وأماكن تقديم الخدمات والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، وكذلك التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى بالأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها عن طريق رفع الوعي المجتمعي.

جدير بالذكر أن محافظ الفيوم دشن مبادرة "100 يوم صحة"، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، بمدينة الفيوم، والتي انطلقت بالمحافظة في 25 يونيو 2023، وتستمر حتى الأول من أكتوبر القادم.

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