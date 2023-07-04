عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

صدى البلد

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها، اليوم الثلاثاء، بشأن القيود التي تخطط لها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، وتشك في أن هذه الخطوة مرتبطة بالأمن.

وقالت الصين إن الرقابة على صادرات منتجات الغاليوم والجرمانيوم اعتبارًا من 1 أغسطس تهدف إلى حماية الأمن القومي، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة يومية أن المفوضية قلقة من أن قيود التصدير هذه لا علاقة لها بالحاجة إلى حماية السلام العالمي، وكذلك الاستقرار وتنفيذ التزامات الصين بعدم الانتشار الناشئة عن المعاهدات الدولية.

وقال المسئول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي، الذي يقيم التأثير المحتمل على سلاسل التوريد العالمية والصناعة الأوروبية، إنه دعا الصين إلى تقييد قيود التصدير على اعتبارات أمنية واضحة بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحددت المفوضية كلاً من العناصر النادرة على أنها مواد خام استراتيجية لانتقالها الأخضر والرقمي ، مع أهداف 2030 لزيادة التعدين وإعادة التدوير والمعالجة في الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم المعادن في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا الفائقة.

اشباه الموصلات الاستراتيجية التجارة العالمية التجارة العالمي التنفيذ السيارات الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانضمام للنصر السعودي| تفاصيل

حظر المحمول والتدخين.. أول قرار بالأوقاف بعد النقل إلى العاصمة الإدارية

الرى: زراعة مليون و600 ألف فدان أرز هذا العام.. صور

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

نتيجة الدبلومات الفنية 2023| مؤتمر صحفي لإعلانها ظهر غد بالعاصمة الإدارية

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيلادلفيا.. فيديو مأساوي يكشف انتشار المخدرات والمشردين بالمدينة الأمريكية

ظهور هذه الأعراض تؤكد إصابتك بفقر الدم .. احذرها  

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ