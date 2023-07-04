المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها، اليوم الثلاثاء، بشأن القيود التي تخطط لها الصين على صادرات المعادن الاستراتيجية المستخدمة على نطاق واسع في صناعة أشباه الموصلات، وتشك في أن هذه الخطوة مرتبطة بالأمن.

وقالت الصين إن الرقابة على صادرات منتجات الغاليوم والجرمانيوم اعتبارًا من 1 أغسطس تهدف إلى حماية الأمن القومي، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقال متحدث باسم المفوضية في إفادة يومية أن المفوضية قلقة من أن قيود التصدير هذه لا علاقة لها بالحاجة إلى حماية السلام العالمي، وكذلك الاستقرار وتنفيذ التزامات الصين بعدم الانتشار الناشئة عن المعاهدات الدولية.

وقال المسئول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي، الذي يقيم التأثير المحتمل على سلاسل التوريد العالمية والصناعة الأوروبية، إنه دعا الصين إلى تقييد قيود التصدير على اعتبارات أمنية واضحة بما يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وحددت المفوضية كلاً من العناصر النادرة على أنها مواد خام استراتيجية لانتقالها الأخضر والرقمي ، مع أهداف 2030 لزيادة التعدين وإعادة التدوير والمعالجة في الاتحاد الأوروبي.

وتستخدم المعادن في أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية وصناعات التكنولوجيا الفائقة.