إيران .. انقلاب قطار ومصرع وإصابة 3 أشخاص

شهد مجمع "بندرعباس" للصلب في إيران حادث انقلاب قطار للشحن أسفر عن مصرع شخص وإصابة ٢ آخرين جراء الحادث.

قال المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الايراني؛ مختار سلحشور في تصريح له اليوم: "عقب تلقي بلاغ عن وقوع حادث لقطار شحن في مجمع الصلب، وإعلان ذلك لمركز مراقبة العمليات في جمعية الهلال الاحمر تم على الفور إرسال فرق إغاثة وإنقاذ إلى مكان الحادث.

وتابع المدير التنفيذي للهلال الأحمر: الحادث الذي وقع صباح يوم أمس في مجمع "بندرعباس" للصلب أسفر عن مصرع شخص وإصابة شخصين آخرين ، لذلك بدأ رجال الاغاثة والإنقاذ عملية انتشال جثة الشخص الذي لقي مصرعه"

وتابع مختار: عملية انتشال جثة الشخص الذي لقى مصرعه في هذه الحادثة استمرت أكثر من 12 ساعة.