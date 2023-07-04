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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تخطي الإنسان في الرواية والشعر

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

قال الكاتب الصحفي وائل السمري، إن هناك تساؤلا عالميا في مختلف الأوساط الأدبية حول إمكانية فوز "الذكاء الاصطناعي" بجائزة الرواية العربية "البوكر"، فهو قادر على رسم لوحات فنية مثل التي يرسمها البشر، ويكتب مقالات حاليا، وغيرها من الأدوار.

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طب القاهرة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي بمؤتمر علمي كبير

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أفضل المجالات التي يمكن للبشر الاستفادة فيها من الذكاء الاصطناعي

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الذكاء الاصطناعي قادر على إعداد الأبحاث ولديه قدرات كبيرة وفائقة، وصناع التكنولوجيا لديهم تخوفات من هذا التطور الكبير، ويمكن استخدامه في أمور كثيرة تخص الأدب والتاريخ.

وتابع أن التحدي كبير جدا فيما يخص التعامل مع الذكاء الاصطناعي، ورغم كل هذه التحديات أظن أن الرواية تحديدا وكذلك الشعر سوف تظل يد الإنسان فيهم هي اليد العليا في الأصل، وأي عمل إبداعي يحتاج إلى ذاكرة المبدع والموضوع يحتاج إلى تفاصيل كثيرة من خلال الإبداع.

وذكر أن هناك آلية داخل البشر بجانب الخيال، حتى نرى منتجا إبداعيا فريدا، لذلك كل هذا الشحن في عقل الإنسان بداية من العين الإنسانية القادرة على الفحص والربط والتحليل، هذه إمكانيات تتوفر للإنسان حتى نجد هذا الإبداع.

الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا جائزة الرواية العربية رسم لوحات فنية قناة إكسترا نيوز وائل السمري

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