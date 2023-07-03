عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليابان والاتحاد الأوروبي يتحدان لتقوية صناعة الرقائق الإلكترونية ومواجهة الصين

صدى البلد

الرقائق الإلكترونية أو أشباه الموصلات هي مكونات أساسية للأجهزة الإلكترونية والرقمية، مثل الهواتف الذكية والسيارات والطائرات والشبكات المعلوماتية. وتسمح هذه المكونات للأجهزة بالتقاط ومعالجة وتخزين البيانات بسرعة ودقة عالية، وتدعم التطور التكنولوجي في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والإنترنت الخاص بالأشياء.

ويعتبر سوق أشباه الموصلات هو سوق عالمي ضخم، حيث بلغ حجمه 440 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 522 مليار دولار بحلول عام 2024، بحسب تقرير من شركة آي دبليو إس (IHS).

ما هي التحديات التي تواجه صناعة الرقائق الإلكترونية؟

تواجه صناعة الرقائق الإلكترونية تحديات عدة، منها نقص في التوريد وزيادة في الطلب والمنافسة من الصين والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وتعاني هذه الصناعة في السنوات الأخيرة من نقص التوريد ناتج عن تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإنتاج والنقل، وكذلك عن حرائق وفيضانات وانفجارات في بعض المصانع في تايوان واليابان وكوريا الجنوبية.

كما أن زيادة الطلب ناتجة عن ارتفاع استهلاك المستهلكين للأجهزة الإلكترونية خلال فترة الإغلاق، وكذلك عن حاجة قطاعات صناعية كثيرة مثل صناعة السيارات والطيران إلى رقائق أكثر تطوراً.

وبسبب سعي بكين لتطوير صناعة أشباه الموصلات المحلية، كجزء من استراتيجية "صُنِع في الصين 2025"، التي تهدف إلى تحقيق الاستقلال التكنولوجي والابتكار في مجالات حاسمة، ظهرت المنافسة معها.

ونتجت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بسبب فرض واشنطن قيود وعقوبات على شركات صينية مثل هواوي وسميك، ومنعها من الحصول على رقائق أميركية أو أجنبية تحتوي على تقنيات أميركية.

ما هي خطط اليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية؟

تتحد اليابان والاتحاد الأوروبي لتعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية، من خلال زيادة الإنتاج المحلي والتعاون الدولي والابتكار التكنولوجي. فاليابان تخطط لإحياء صناعة الرقائق المحلية، بعد أن تراجعت حصتها في السوق العالمي من 50% في عام 1980 إلى 10% في عام 2019. ولذلك، خصص رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أموالا لبناء مصانع جديدة للرقائق، بالتعاون مع شركات تايوانية وأوروبية وأميركية. كما أنشأ منصبا وزاريا جديدا للأمن الاقتصادي، لمراقبة سلاسل التوريد والتكنولوجيا.

أما عن الاتحاد الأوروبي، فهو الآخر يسعى لزيادة حصته في إنتاج الرقائق العالمية من 10% حاليا إلى 20% بحلول عام 2030. ولذلك، أطلق خطة "الاتحاد المتحد لأشباه الموصلات"، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والابتكار في هذا المجال. كما يسعى لتعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل الولايات المتحدة واليابان وتايوان.

كلا الطرفين يهدفان إلى تطوير رقائق أكثر تقدماً وكفاءة، مثل رقائق 2 نانومتر، التي تستخدم مسافات أصغر بين المكونات، مما يسمح بزيادة سرعة المعالجة وخفض استهلاك الطاقة. كما يهدفان إلى دعم قطاعات صناعية مستقبلية مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والإنترنت الخاص بالأشياء.

تحجيم الصين

أصدرت الحكومة الهولندية قرارا بفرض قيود جديدة على تصدير آلات شرائح ASML إلي الصين، وتعتبر الشركة الهولندية شركة رائدة في صناعة آلات الليثوغرافيا المستخدمة في إنتاج الشرائح الإلكترونية. ولكن قوبل هذا القرار بالرفض الصيني، حيث أعربت حكومة بكين عن اعتراضها الشديد على قرار الحكومة الهولندية.

وقالت السفارة الصينية في لاهاي إن هذا القرار يمثل "إساءة استخدام لآليات مراقبة التصدير" و"تعطيل لقواعد التجارة الحرة والتجارة الدولية"، وطالبت هولندا بالتراجع عن هذا القرار والحفاظ على التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وليست هذه المرة الأولي التي تفرض فيها هولندا قيودًا على تصدير آلات شرائح ASML إلى الصين. فمنذ عام 2019، تم منع تصدير آلات أكثر تقدمًا تستخدم تقنية EUV (الأشعة فوق البنفسجية المتطرفة)، والتي تستطيع إنتاج شرائح على تقنيات 7 نانومتر و5 نانومتر.

اشباه الموصلات الاتحاد الأوروبي الرقائق الإلكترونية الصين 2025 اليابان وكوريا الجنوبية الولايات المتحدة تايوان جائحة كورونا صناعة الرقائق الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

قرارات هامة.. أول تعليق من رئيسة وزراء فرنسا بعد تراجع أعمال الشغب

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

أحمد موسى يزف بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحان الكيمياء

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

نداءات عبر مكبرات الصوت في مساجد جنين لإيواء أهالي المخيم.. فيديو

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

تطور عاجل بشأن عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين.. فيديو

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

هل تحدث زيادة في أسعار الكهرباء الفترة المقبلة ؟ موازنة النواب تحسم الجدل.. فيديو

هروب القوات الأوكرانية.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ