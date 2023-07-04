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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اخرجوه جثة من تحت القمح.. سقوط حمولة سيارة نقل على تباع بالجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

لقى شخصا مصرعه في الجيزة، بعد إصابته بإختناق جراء سقوط حمولة قمح من سيارة مقطورة في أكتوبر عليه اثناء مشاركته في تفريغها.

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وفاة تباع سقطت عليه الحمولة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم الشرطة تضمن ورود إشارة من مستشفى 6 أكتوبر المركزي، بوصول تباع بالغ من العمر 32 عاما جثة هامدة إثر إدعاء إختناق، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة،  أنه أثناء قيام المتوفي بفتح المقطورة لتفريغ حمولة قمح منها، فوجئ بسقوط الحمولة دفعة واحدة فوق جسده، وحاول الأهالي إنقاذه وإخراجه من أسفل الحمولة، إلا أنه توفى.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، برئاسة اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن سائق السيارة توقف بها وأثناء محاولة التباع فتح المقطورة لتفريغ حمولة السيارة - قمح - سقطت عليه الحمولة مما نتج عنه إصابته بإختناق وتوفى فورا قبل محاولة إنقاذه من الأهالي.

تحرر المحضر اللازم وجرى نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة. 

الجيزة مديرية امن الجيزة أخبار الحوادث تباع سيارة نقل

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