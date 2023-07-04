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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قالي ده فيرس.. هيام تطلب الخلع: شوفته بيمارس العادة مع بنات علي النت

شاب تعبيرية
شاب تعبيرية

هيام زوجة ثلاثينية روت مأساة مع زوجها محمود، بعد 7 سنوات زواج، حيث كشفت خيانته لها ومشاهدته للأفلام الإباحية على اللاب توب الخاص به وحاولت بشتى الطرق وضع حلول لمشكلة زوجها إلا أنها إكتشفت في النهاية أنه يمارس الحرام مع فتيات على الشات فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع منه.

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زوجة تطلب الخلع في محكمة الأسرة

روت هيام قصتها مع زوجها والمأساة التي جعلتها تطلب الخلع منه في محكمة الأسرة قائلة «أنا متجوزة من 7 سنين، وكنا بنحب بعض جدا وقصة جوازي من محمود جت بعد حب وإرتباط 6 سنين، عرفته أيام الجامعة كان عندي لسه 20 سنة، وفضلنا سوا طول سنين الجامعة، ولما أتخرجنا سافر يشتغل برا وإنفصلنا وبعدها بـ سنتين رجع وكلمني وأتخطبنا، وبعد شهور أتجوزته».

وقالت هيام في مأساتها مع زوجها «مكنش في أي مشاكل بيني وبينه في البداية، وبعد سنة ربنا رزقنا بطفلة صغيرة، وبعد 4 سنين من الجواز بدأت مشكلتي معاه، كان بيفرح لما أسيب البيت وأروح أبات عند ماما وكان كل شوية يقولي روحي إنتي بس دي والدتك ولازم تقعدي معاها، وأنا مكنتش فاهمة حاجة، ولا كنت بحط في بالي إن في حاجة غلط».

وتابعت هيام قائلة «بعد فترة كانت الصدمة، هو كان في الشغل وأنا كنت قاعدة زهقانة في البيت وجبت اللاب توب وفتحته عشان أتفرج على أي حاجة، وفتحت المتصفح وكان كله مواقع بورنو وقرف، ومكنتش متخيلة في البداية لدرجة إني مصدقتش، ولما رجع من الشغل إستنيته وأنا قاعدة على اللاب توب عشان يفهم وبعدين فتحت له موقع منهم وندهت له وبقوله في مواقع بتفتح كدة، قالي ده فيرس باين متقعديش تاني عليه لحد ما أعمله وأصلحه وأخد مني اللاب».

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وأضافت هيام «بعد فترة كنا في البيت وأختى جت تبات معايا، ودخلنا أنا وهي الأوضة وهو راح أوضة الأطفال، وقفلنا على نفسنا وبالليل صحيت عملت نفسي داخلة الحمام ووقفت أسمع من على الباب وسمعت بيهمس بكلام مش مفهوم أوي بس كان في الفاظ بتقول أنه بيمارس علاقة جوه، ولما حاولت أفتح الباب لقيته مقفول، وبعد كام دقيقة فتح لي الباب، ودخلت قولتله أنا مش عايزة أعمل مصيبة وفهمني كنت بتعمل إيه قالي ولا حاجة كنت بتفرج على فيلم أجنبي».

وأكملت هيام «بعد ما أختي مشيت فضلت زعلانة ولما جه يتكلم معايا، في وسط الكلام قولتله وريني تليفونك وهو رفض، وبعدها فضلت مصممة أشوف التليفون لحد ما رماه على الكنبة مسكته وفتحته وملقتش عليه حاجة وقولت له إفتح اللاب توب ولما فتحه لقيت المواقع قولتله هو لسه الفيرس بردو عندك ولا ده إيه، قالي أنه بيتفرج عليهم على سبيل تضيع الوقت بس ومش بيعمل حاجة، وحاولت إن البيت ما يتخربش بس هو فضل زي ماهو لحد ما في يوم مقفلش باب الأوضة كويس وفتحت مرة واحدة لقيته بيمارس الحرام مع واحدة على النت، وسبت البيت وبعدها رفعت قضية خلع عليه».

تيام زوجة قضية خلع أخبار محاكم الأسرة محكمة الاسرة

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