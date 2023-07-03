مارست الحرام مع شاب.. طالبة تجهض طفلها وتلقيه في الشارع بـ القاهرة

تباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة العثور على جثمان رضيعة في أحد شوارع منطقة الساحل في القاهرة.

تفاصيل العثور على رضيعة في القاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الساحل تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة رضيعة في أحد الشوارع بمنطقة الساحل، وعلى الفور شكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

بالإنتقال والفحص، تبين من معاينة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العثور على جثمان رضيعة حديثة الولادة ملفوف في قطعة قماش، وتم فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، حيث تبين ظهور فتاة ألقت بالرضيعة وفرت هاربة.

وبمراجعة الكاميرات وإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تبين أن الفتاة طالبة بالغة من العمر 17 عاما، نشبت بينها وبين شاب علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها في طفل سفاح، وقامت بإجهاضه في الشهر السابع.

التحريات: علاقة غير شرعية بين طالبة وشاب

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على الطالبة المتهمة وتبين أنها قاصر بالغة من العمر 17 عاما، نشبت بينها وبين شاب بالغ من العمر 17 عاما علاقة غير شرعية، أسفرت عن حملها في طفل سفاح.

كما شرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، قيام الطالبة بإجهاض الحمل في الشهر السابع والتخلص من الطفل الرضيع بعد لفه في قماش في الشارع بمنطقة الساحل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وبمواجهة الطالبة إعترفت بإرتكابها الواقعة، وجرى إستكمال الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة في القاهرة.

وأعترفت الطالبة المتهمة بإرتكابها الجريمة تفصيليا، حيث قررت بنشوب علاقة غير شرعية بينها وبين شاب بالغ من العمر 17 عاما، أسفرت عن حملها طفل سفاح، وقامت الطالبة بإجهاضه في الشهر السابع خوفا من الفضيحة، ثم قامت بوضعه في قماش وألقته في الشارع بمنطقة الساحل موقع العثور عليه.

وصرحت النيابة العامة في القاهرة بدفن جثمان الطفلة الرضيعة، وأمرت بضبط وإحضار الشاب المتهم في الواقعة وإجراء تحليل DNA لمضاهته بالبصمة الوراثية الخاصة بالمتهم، وطلبت تحريات مباحث القاهرة حول الواقعة، وجرى إستكمال التحقيقات في الحادث.