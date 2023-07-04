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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: الترشح للانتخابات الرئاسية حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس المصريين

رفض المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، التصريحات التي خرج بها البعض مؤخرا والمطالبة بضرورة عدم خوض الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة ضمانا لنزاهة الانتخابات.

 

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الترشح للانتخابات الرئاسية حق كفله الدستور والقانون لكل مواطن مصري تتوافر بشأنه شروط الترشح، مستنكرا أن تأتي هذه التصريحات من رؤساء أحزاب مصرية وسياسيين طالما نادوا بضرورة احترام الدستور والقانون.

 

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الذين يقللون من قيمة وأهمية الحوار الوطني الذي تشهده الدولة المصرية منذ شهور بمشاركة كل أطياف المجتمع بلا استثناء وبلا أية خطوط حمراء "مغيبون"، لأن الحياة السياسية في مصر عبر تاريخها الطويل لم تشهد مثل هذا الحوار بشهادة كافة السياسيين المحايدين.

 

وأكد  أن هذه التصريحات لا تفسير لها سوى أنها "إفلاس سياسي" مردود على أصحابه، مشيرا إلى أنه كان الأجدى لهؤلاء عرض برنامجهم الانتخابي على الشعب ومحاولة الوصول إلى قناعة المصريين بدلا من محاولات تشويه المشهد السياسي وإثارة البلبلة بين جموع المصريين قبل أن تبدأ العملية الانتخابية ومحاولة تصدير صورة مشوهة للخارج عن الانتخابات الرئاسية في مصر.

 

وراهن رئيس حزب "المصريين" على وعي وإدراك الشعب المصري في اختيار مرشحهم المناسب للمرحلة الحرجة الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تكاتف كل الجهود وبذل المزيد من العطاء من أجل العبور الآمن من هذه المرحلة، مشددا على أن المصريين باتوا الآن أكثر وعيا من أي وقت مضى.

الانتخابات الرئاسية اطياف المجتمع الترشح للانتخابات الحياة السياسية الحوار الوطني

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