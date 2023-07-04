الذكاء الاصطناعي يبدأ في قتل البشر 2025.. تفاصيل

‏قال الإعلامي أحمد المسلماني إن الذكاء الاصطناعي سيبدأ في قتل البشر عام 2025 وأن المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني تحدث وقال "إن هناك تطور رهيب جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي وأن تهديد البشر لن يكون بعد عشرات السنين بل بعد عامين فقط سيكون هناك تهديد كبير جدا من الذكاء الاصطناعي لآلاف البشر وليس مجرد تهديد بل قتل الذكاء الاصطناعي لآلاف البشر حول العالم".

الذكاء الاصطناعي

وتابع أحمد المسلماني خلال برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني تحدث وقال: "من المؤسف أن لا أحد يوقف التطور الخطير في مجال الذكاء الصناعي وكل يوم يتطور أكثر وبالتالي وجود ذكاء اصطناعي أكبر من ذكاء البشر، وهذا تهديد لوجود الإنسان ومن الممكن أن يفنى الإنسان اذا استمر هذا التطور على هذا النحو"، مؤكدا أن هذا الكلام كان على لسان المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني وكلام في منتهى الأهمية.