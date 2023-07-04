عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الذكاء الاصطناعي يبدأ في قتل البشر 2025.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

‏قال الإعلامي أحمد المسلماني إن الذكاء الاصطناعي سيبدأ في قتل البشر عام 2025 وأن المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني تحدث وقال "إن هناك تطور رهيب جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي وأن تهديد البشر لن يكون بعد عشرات السنين بل بعد عامين فقط سيكون هناك تهديد كبير جدا من الذكاء الاصطناعي لآلاف البشر وليس مجرد تهديد بل قتل الذكاء الاصطناعي لآلاف البشر حول العالم".

كاتب صحفي: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تخطي الإنسان في الرواية والشعر

أفضل المجالات التي يمكن للبشر الاستفادة فيها من الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

 

وتابع أحمد المسلماني خلال برنامج "الطبعة الأولى"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني تحدث وقال: "من المؤسف أن لا أحد يوقف التطور الخطير في مجال الذكاء الصناعي وكل يوم يتطور أكثر وبالتالي وجود ذكاء اصطناعي أكبر من ذكاء البشر، وهذا تهديد لوجود الإنسان ومن الممكن أن يفنى الإنسان اذا استمر هذا التطور على هذا النحو"، مؤكدا أن هذا الكلام كان على لسان المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني وكلام في منتهى الأهمية.

الذكاء الاصطناعي الإعلامي أحمد المسلماني المستشار العلمي لرئيس الوزراء البريطاني رئيس الوزراء البريطاني الطبعه الاولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

السفارة الأمريكية تعلن عن وظيفة بمرتب 472 ألف جنيه

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

إلي أولمبياد باريس.. المنتخب الأولمبي يهزم غينيا بهدف ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال يكشف عما حققه بعد يومين من العدوان على جنين

الصين تدين حادثة حرق المصحف.. وترفض ظاهرة الإسلاموفوبيا

بطلب من الإمارات.. اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

وزير الرياضة يهنئ المنتخب لتأهله إلى أولمبياد باريس والصعود لنهائي أمم أفريقيا

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب روسيا

حكم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة .. آراء الفقهاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير: أدوية شهيرة تدمر الحياة حتى بعد التوقف عنه|طبيبة ضحية لها

محمد الشناوي على أعتاب الخروج من الأهلي.. وحارس عالمي يهدد مسيرة احترافه (إيه الحكاية)

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الآيس كريم.. هل أنت منهم ؟

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ