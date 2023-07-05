وفقا للقانون ..أهداف صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، علي أن ينشأ بالجهة الإدارية صندوق يسمي (صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية) يهدف إلي توفير الدعم المالي لاستمرارية الأنشطة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

أهداف ومهام الصندوق

ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتولى الصندوق تقديم الدعم للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والنهوض بمستواها وتقديم المعونة الفنية والمالية والإدارية لها، وتؤول إليه جميع حقوق صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بحكم المادة (٧١) من قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ويتحمل بالتزاماته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى.

موارد الصندوق

ووفقا للقانون، تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي:

- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون.

- الهبات والإعانات والتبرعات التي يتلقاها الصندوق ويوافق عليها مجلس الإدارة.

- ما يؤول إليه من أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات التي يتم حلها.

- حصيلة ما يعادل قيمة الرسوم الإضافية المفروضة لصالح الأعمال الخيرية.

- حصيلة الغرامات التي يقضي بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

- العائد من مشروعاته التنموية الاستثمارية التي يساهم فيها أو يقوم بتمويلها.

- عائد استثمار أمواله.

- ما يؤول إليه من حصيلة الرسوم المقررة طبقا لهذا القانون.

- أية موارد أخري يقرها مجلس إدارة الصندوق.