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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ماذا قال حجاج الجمعيات الأهلية عن العملية التنظيمية والخدمات المقدمة؟.. صور

صدى البلد

أشاد حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية ، عقب انتهائهم من اتمام مناسك الحج ، بـ الخدمات المقدمة لهم خلال الفترة الماضية بداية من الاستقبال في مطار جدة ثم الإقامة فى مخيمات منى وعرفات.

وأكد عدد كبير من حجاج الجمعيات الأهلية، أن العملية التنظيمية المقدنة من مؤسسة الحج بوزارة التضامن ممتازة ولا يتقصها شيء، خاصة الوجبات الغذائية ووسائل التنقل والخدمة الاشرافية من اعضاء ومشرفى البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية .

وأكدوا رضاهم عن الخدمة المقدمة من البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وأن كل شيء متوفر بداية من الخدمات الطبية طوال الـ24 ساعة إضافة إلى توافر الأطعمة والمشروبات بكثرة.

 

عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية

من جانب آخر أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عودة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى القاهرة بدءًا من غد  الاثنين  الموافق ٣ يوليو الجاري؛ حيث يعود حجاج محافظات الجيزة والإسماعيلية والمنوفية وعددهم ٥٠٠ حاجًا من مطار جدة إلى القاهرة.

وأضافت القباج أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم ٥٢٥٠ حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

ومن جانبه، قال   أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية إن إدارة البعثة ستبدأ في تفويج المجموعة التي بدأت رحلتها من مكة المكرمة، إلى المدينة المنورة، بداية من اليوم الأحد الموافق ٢ يوليو، وعددهم يبلغ ٦٨٥ حاجا، وهم حجاج محافظات القاهرة وجنوب سيناء والفيوم والقليوبية، على أن يتم استكمال تفويجهم تواليا إلى المدينة المنورة.

وأضاف عبد الموجود أن البعثة نسقت مع شركة مصر للطيران لنقل حجاجنا العائدين إلى القاهرة وتفويجهم للمطار قبل موعد السفر وفقا للوقت المحدد من قبل شركة مصر للطيران ، كما توفّر البعثة خدمة نقل الحقائب للحجاج منذ خروجهم من الغرف، وحتى استلامها في مقرات المدينة المنورة أو جدة.

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