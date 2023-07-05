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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. سيد علي ساخرًا: بطلتها من 30 سنة|فيديو

سيد علي
سيد علي

كشف الإعلامي سيد علي، عن أنه أقلع عن التدخين منذ حوالي 30 عامًا تقريبًا، إلا أن أسعار السجائر في الوقت الحالي تشهد زيادات غير طبيعية، بحسب المعلومات التي أمدها فريق الإعداد له، مشيرًا إلى أنه أصيب بحالة من الذهول حينما علم أسعار السجائر في الوقت الحالي.

وأضاف "علي"، خلال تقديمه برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان يشتري أفضل علبة سجائر موجودة بالسوق بـ جنيه واحد فقط، "كانت حاجة فرتكة جدًا، السجاير في الوقت الحالي بقى ليها سوق سوداء وبتتباع في السوق السوداء وبأسعار غالية".

وفي سياق منفصل، نعى "علي" رحيل الفنان علاء عبد الخالق، قائلا إن رحيل علاء عبد الخالق أثر فيه بشكل كبير، خاصة أنه كان من محبيه، وكان من مُستمعيه في فترة الثمانينيات.

التدخين الإعلامي سيد علي أسعار السجائر السوق رحيل الفنان علاء عبد الخالق

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