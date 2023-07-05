اتعلمها في 3 أيام| طير على سطح البحر.. متعة الكيت سيرف بدهب

تشتهر مدينة دهب بالأنشطة البحرية المختلفة وتتنوع الأنشطة البحرية ما بين ألعاب بحرية سواء مراكب شراعية أو زجاجية وألعاب الوند سيرف والكيت سيرف الذي تميز فيها شباب مدينة دهب وأصبحوا يحققون مراكز متقدمة على مستوي العالم .

وقد رصد موقع “صدى البلد” الإخباري قيام شباب بدو دهب بالمنافسة والتدريب علي مهارات وفنون الكيت سيرف.

وقال يونس علي، من لاعبي الكيت سيرف: إن اللعبة لا تحتاج إلا لتدريب ثلاثة أيام ويمكن لأي مبتدئ أن يتعلمها ويستمتع بالطيران والتزحلق علي سطح البحر، مشيرًا إلي ساعة الكيت سيرف بـ 400 جنيه، مشير|ًا إلي أنه يوجد مدربون للتدخل السريع إذا حدث أي طارئ .

وأصبحت لعبة الكيت سيرف لها جمهور في دهب حيث يتجمع المواطنون في شاطئ اللايت هوس لمشاهدة فنون الكيت سيرف .

وقال علي عايش الخبير السياحي بدهب إن الشباب البدوي أتقن هذه الألعاب وأصبحوا ينافسون عالميًا مشيرًا إلي أنه من الممكن تنظيم مهرجانات يتنافس فيها لاعبو الوند سيرف والكيت سيرف بالمدينة.

الكيت سيرف

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