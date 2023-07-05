عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اتعلمها في 3 أيام| طير على سطح البحر.. متعة الكيت سيرف بدهب

الكيت سيرف
الكيت سيرف

تشتهر مدينة دهب بالأنشطة البحرية المختلفة وتتنوع الأنشطة البحرية ما بين ألعاب بحرية سواء مراكب شراعية أو زجاجية وألعاب الوند سيرف والكيت سيرف الذي تميز فيها شباب مدينة دهب وأصبحوا يحققون مراكز متقدمة على مستوي العالم .
وقد رصد  موقع “صدى البلد” الإخباري قيام شباب  بدو دهب بالمنافسة والتدريب علي مهارات وفنون الكيت سيرف.
وقال يونس علي، من لاعبي الكيت سيرف: إن اللعبة لا تحتاج إلا لتدريب ثلاثة أيام ويمكن لأي مبتدئ أن يتعلمها ويستمتع بالطيران والتزحلق علي سطح البحر، مشيرًا إلي ساعة الكيت سيرف بـ 400 جنيه، مشير|ًا إلي أنه يوجد مدربون للتدخل السريع إذا حدث أي طارئ  .

وأصبحت لعبة الكيت سيرف لها جمهور في دهب حيث يتجمع المواطنون في شاطئ اللايت هوس لمشاهدة فنون الكيت سيرف .
وقال علي عايش الخبير السياحي بدهب إن الشباب البدوي أتقن هذه الألعاب وأصبحوا ينافسون عالميًا  مشيرًا إلي أنه من الممكن تنظيم مهرجانات يتنافس فيها لاعبو  الوند سيرف والكيت  سيرف بالمدينة.

الكيت سيرف

IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٩١١٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٩١١٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٥٦٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٥٦٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٥٦١٢
IMG_٢٠٢٣٠٧٠٤_١٨٥٦١٢
متعة الطيران الكيت سيرف العصلة دهب الهواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ 15 رسميا

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

بصورة مختلفة|أول تعليق من ميدو عن أزمة مرتضى منصور ونجم الزمالك

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

موضوعات متعلقة

انحصار مياه البحر في دهب يكشف مناظر خلابة للطحالب.. صور

ترشيحاتنا

من نام عن صلاة الفجر هل يصلي السنة؟.. 10 أسرار ينبغي معرفتها

واشنطن جلبت العار.. سفير روسيا يعلق على زيارة آزوف الأوكرانية إلى الكونجرس

مدرب كبير.. نجم الزمالك السابق يشيد بـ أوسوريو

هل يشترط ترديد الذكر في الركوع والسجود 3 مرات.. الإفتاء توضح

بعد انخفاضها في العيد.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

مزاد سيارات جديد 12 يوليو بمصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة "الفلافل اللبنانية" في البيت

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الليمون؟

ارتدت فستان زفاف أبيض.. لماذا تزوج رئيس بلدية بالمكسيك من أنثى التمساح؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ